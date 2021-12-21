Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В РФ создали инструкцию для быстрой организации братских могил во время войны

Вторник, 21 декабря 2021, 11:40
скриншот

В России создали национальный стандарт с инструкцией для быстрой организации братских могил во время войны или чрезвычайных ситуаций.

Источник: сайт МЧС России

Детали: Документ разработали и приняли еще в сентябре 2021 года, но вступит он в силу с 1 февраля 2022 года.

 
 

В нем говорится, что при выборе мест захоронения трупов необходимо учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа местности и расположение источника водоснабжения.

Стандарт предписывает региональным властям заранее создавать запасы гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств.

 

Предусмотрено также формирование спецкоманд по срочному захоронению трупов.

Также стандарт содержит инструкцию для организации братских могил.

 

В документе описывается, сколько времени нужно на создание братской могилы, какие у нее должны быть размеры и какой бульдозер лучше использовать, чтобы ее засыпать.

 

Кроме того, согласно рекомендациям, хоронить умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, нужно в специально отведенных для этого местах, а захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводить в герметичных оцинкованных гробах.

 

Украинская правда
Темы: Росcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

ОБСЕ фиксирует на Донбассе колонны российских грузовиков и военную технику

видеоСамый мощный космический телескоп "Джеймс Уэбб" запустили на орбиту

Все новости...
Росcия
У Байдена изучают, как поддержать украинских партизанов, если Россия нападет – WP
США и Британия направили в Украину экспертов для подготовки к кибернападению РФ - NYT
Советник Байдена обсудил с Кремлем условия переговоров о "гарантиях безопасности"
Последние новости
05:45
Боевики не пропустили на оккупированные территории наблюдателей ОБСЕ с "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
03:50
Из-за сильных ливней в Бразилии эвакуировали более 11 тысяч человек
02:55
В Мьянме военные напали на деревню: десятки убитых, среди которых – женщины и дети
01:57
Штаты сокращают срок изоляции для медиков, болеющих Covid
00:59
Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе
00:25
ОбновленоВ Конго во время празднования Рождества прогремел взрыв, шестеро погибших
23:57
В Испании запретили курить на пляжах, штраф – 2 тысячи евро
23:24
фотоНа украинской станции "Вернадский" в Антарктиде построят уникальный арт-объект
22:50
В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина
Все новости...