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В РФ создали инструкцию для быстрой организации братских могил во время войны

Вторник, 21 декабря 2021, 10:40
В РФ создали инструкцию для быстрой организации братских могил во время войны
скриншот

В России создали национальный стандарт с инструкцией для быстрой организации братских могил во время войны или чрезвычайных ситуаций.

Источник: сайт МЧС России

Детали: Документ разработали и приняли еще в сентябре 2021 года, но вступит он в силу с 1 февраля 2022 года.

 
 

В нем говорится, что при выборе мест захоронения трупов необходимо учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа местности и расположение источника водоснабжения.

Стандарт предписывает региональным властям заранее создавать запасы гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств.

 

Предусмотрено также формирование спецкоманд по срочному захоронению трупов.

Также стандарт содержит инструкцию для организации братских могил.

 

В документе описывается, сколько времени нужно на создание братской могилы, какие у нее должны быть размеры и какой бульдозер лучше использовать, чтобы ее засыпать.

 

Кроме того, согласно рекомендациям, хоронить умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, нужно в специально отведенных для этого местах, а захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводить в герметичных оцинкованных гробах.

 

Украинская правда

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Темы: Росcиявойна
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