"Не будемо чекати 30-50 років": Зеленський хоче чіткої перспективи у НАТО в 2022 році

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати дуже чітку часову перспективу щодо членства від НАТО у 2022 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час зустрічі з послами України в Гуті на Івано-Франківщині 21 грудня.

"Всі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись-там, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не маємо марнувати час на якісь другорядні речі", - сказав президент.

За його словами, Україна прагне досягти членства в Євросоюзі у найближчі роки та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО.

"Дуже конкретну. Хочемо її отримати у 2022-му році", - сказав Зеленський.

Говорячи про зовнішньополітичні цілі, Зеленський сказав, що для їх досягнення українська дипломатія має стати швидшою.

"Наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти і це неправильно", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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