Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Не будем ждать 30-50 лет": Зеленский хочет четкой перспективы от НАТО в 2022 году

Вторник, 21 декабря 2021, 10:50
Не будем ждать 30-50 лет: Зеленский хочет четкой перспективы от НАТО в 2022 году
ЗЕЛЕНСКИЙ И СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить очень четкую временную перспективу членства от НАТО в 2022 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время встречи с послами Украины в Гуте в Ивано-Франковской области 21 декабря.

"Все мы не можем сегодня принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то, через лет 50. Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи" , – сказал президент.

По его словам, Украина стремится добиться членства в Евросоюзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО.

"Очень конкретную. Хотим ее получить в 2022 году", - сказал Зеленский.

Говоря о внешнеполитических целях, Зеленский сказал, что для их достижения украинская дипломатия должна стать быстрее.

"В настоящее время во многих процессах Украина вынуждена догонять и это неправильно", - сказал Зеленский.

Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО о действиях России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Читайте также: Путин во всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины.

Темы: НАТОЗеленскийУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
НАТО
Байден указал на ошибку Путина относительно НАТО
Медведеву кажется, что Россия уже воюет с НАТО
Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии
Последние новости
20:09
Из бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: