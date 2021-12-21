Суд дав 8 років тюрми 23-річній поплічниці бойовиків за підготовку терактів

До 8 років ув’язнення засудили 23-річну поплічницю незаконних збройних формувань, причетну до підготовки серії терактів у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: Служба безпеки України, прокуратура Донецької області

Деталі: За даними СБУ, жінка була завербована представниками ФСБ РФ.

За даними слідства, в жовтні 2021 року зловмисниця, яка проживала у Донецьку, отримала завдання від представника НЗФ "ДНР" збирати інформацію на користь терористів.

Для цього вона приїхала до Краматорська, де здійснила фото- та відеозйомку адміністративних будівель, службового транспорту та прилеглих територій ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також 11-го прикордонного загону ДПС України. Вказані матеріали за допомогою інтернет-месенджера пособниця відправила бойовику.

Після скоєного, діючи за інструкцією "куратора", обвинувачена прибула до Добропілля, де знайшла раніше облаштований представниками НЗФ РФ схрон з вибухівкою і перевезла її у Краматорськ.

Заборонені предмети зловмисниця зберігала в орендованій квартирі, заховавши у пакетах з борошном.

Дослівно прокуратура: "За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території. Проте, спільними зусиллями правоохоронців злочини вдалося попередити, а зловмисницю затримати.

Згідно із вироком суду пособниці терористів призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі".

Дослівно СБУ: "Вирок суду набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано".