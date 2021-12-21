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Суд дал 8 лет тюрьмы 23-летней пособнице боевиков за подготовку терактов

Вторник, 21 декабря 2021, 11:01
Суд дал 8 лет тюрьмы 23-летней пособнице боевиков за подготовку терактов
фото прокуратуры

К 8 годам тюрьмы приговорили 23-летнюю пособницу незаконных вооруженных формирований, причастную к подготовке серии терактов в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: Служба безопасности Украины, прокуратура Донецкой области

Детали: По данным СБУ, женщина была завербована представителями ФСБ РФ.

По данным следствия, в октябре 2021 года проживавшая в Донецке злоумышленница получила задание от представителя НЗФ "ДНР" собирать информацию в пользу террористов.

Для этого она приехала в Краматорск, где провела фото- и видеосъемку административных зданий, служебного транспорта и близлежащих территорий ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда ГПС ​​Украины. Указанные материалы с помощью интернет-мессенджера пособница отправила боевику.

После содеянного, действуя по инструкции "куратора", обвиняемая прибыла в Доброполье, где обнаружила ранее обустроенную представителями НЗФ РФ схрон со взрывчаткой и перевезла ее в Краматорск.

Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в пакетах с мукой.

Дословно прокуратура: "По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинским властям территории. Однако общими усилиями правоохранителей преступления удалось предупредить, а злоумышленницу задержать.

Согласно приговору суда пособнице террористов назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы".

Дословно СБУ: "Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая не была подана".

Украинская правда
Темы: СБУтерроризмДонецкая область
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