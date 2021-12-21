5 поїздів затримуються через загоряння локомотива і ДТП – Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" повідомляє про затримки 5 поїздів у зв’язку з загорянням локомотива вантажного поїзда та ДТП, негода на рух потягів не вплинула.

Джерело: сайт УЗ

Дослівно "Укрзалізниця": "Наразі відстають від графіка на 2:45 год поїзд №96 Київ – Рахів, на більш ніж 1:30 год №125 Рахів – Миколаїв, №15 Харків – Рахів та №7/8 Київ – Чернівці та на 40 хв поїзд № 701 Чернівці – Львів".

Деталі: Повідомляється, що ці затримки пов’язані з ліквідацією наслідків загоряння локомотива вантажного поїзда на перегоні Бурштин – Букачівці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також на рух поїздів вплинула ДТП, яка сталася в ніч з 20 на 21 грудня на переїзді поблизу станції Івано-Франківськ. Водій автівки не впорався з керуванням та зіткнувся з переїзним огородженням. Водій та троє його пасажирів отримали травми і госпіталізовані.