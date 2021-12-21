5 поездов задерживаются из-за возгорания локомотива и ДТП – Укрзализныця

АО "Укрзализныця" сообщает о задержках 5 поездов в связи с возгоранием локомотива грузового поезда и ДТП, непогода на движение поездов не повлияла.

Источник: сайт УЗ

Дословно "Укрзализныця": "Сейчас отстают от графика на 2:45 часа поезд №96 Киев – Рахов, на более чем 1:30 часа №125 Рахов – Николаев, №15 Харьков – Рахов и №7/8 Киев – Черновцы и на 40 мин поезд № 701 Черновцы – Львов".

Детали: Сообщается, что эти задержки связаны с ликвидацией последствий возгорания локомотива грузового поезда на перегоне Бурштын – Букачевцы. В результате инцидента никто не пострадал.

Также на движение поездов повлияло ДТП, которое произошло в ночь с 20 на 21 декабря на переезде вблизи станции Ивано-Франковск. Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с переездным ограждением. Водитель и трое его пассажиров получили травмы и госпитализированы.