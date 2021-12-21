Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

5 поездов задерживаются из-за возгорания локомотива и ДТП – Укрзализныця

Вторник, 21 декабря 2021, 13:03
Фото с Facebook Укрзализныци

АО "Укрзализныця" сообщает о задержках 5 поездов в связи с возгоранием локомотива грузового поезда и ДТП, непогода на движение поездов не повлияла.

Источник: сайт УЗ

Дословно "Укрзализныця": "Сейчас отстают от графика на 2:45 часа поезд №96 Киев – Рахов, на более чем 1:30 часа №125 Рахов – Николаев, №15 Харьков – Рахов и №7/8 Киев – Черновцы и на 40 мин поезд № 701 Черновцы – Львов".

Детали: Сообщается, что эти задержки связаны с ликвидацией последствий возгорания локомотива грузового поезда на перегоне Бурштын – Букачевцы. В результате инцидента никто не пострадал.

Также на движение поездов повлияло ДТП, которое произошло в ночь с 20 на 21 декабря на переезде вблизи станции Ивано-Франковск. Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с переездным ограждением. Водитель и трое его пассажиров получили травмы и госпитализированы.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяпожарДТП
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЕлку с центрального вокзала нашли и стоит она в десять раз дешевле – УЗ

фото, видеоСМИ отыскали российский паспорт у нардепа ОПЗЖ

Новости 23 декабря: женщины и военный учет, заявление Путина о Донбассе

США готовы к переговорам с Россией уже в январе – СМИ

Арахамия летал чартером, который мог оплатить аграрный бизнесмен – источники

Столтенберг возразил Путину: НАТО никогда не давал обещаний не расширяться

Все новости...
Укрзализныця
Счетная палата назвала причины 12 миллиардов убытков "Укрзалізниці" в 2020 году
Укрзализныця: центральный вокзал в Киеве ограничивал работу, пассажиров эвакуировали
"Укрзалізниця" назначила 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам
Последние новости
23:54
фотоЕлку с центрального вокзала нашли и стоит она в десять раз дешевле – УЗ
23:29
Нардеп и "друг Лукашенко" заявил, что на него завели дело о госизмене
23:14
Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили подход к РФ и ситуацию вокруг Украины
22:52
фото, видеоСМИ отыскали российский паспорт у нардепа ОПЗЖ
22:05
Новости экономики: Путин обвинил Украину в росте цен на газ, TikTok обошел Google
21:43
фотоПолный детей микроавтобус перевернулся в Запорожье
21:31
Во Франции впервые обнаружили более 90 тысяч суточных случаев коронавируса
21:20
Новости 23 декабря: женщины и военный учет, заявление Путина о Донбассе
21:02
Курс гривни к доллару и евро немного снизился
20:40
Россия может сделать праздники спокойными для всех – Столтенберг
Все новости...