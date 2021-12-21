В МЗС презентували нову платформу для просування експорту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок презентував цифрову платформу міністерства закордонних справ NAZOVNI, яка покликана збільшити експорт та інвестиції.

Про це повідомила пресслужба міністерства, пише "Європейська правда".

Кулеба презентував нову платформу під час конференції українських послів у державній резиденції "Синьогора".

На платформі NAZOVNI український бізнес зможе отримати доступ до нових можливостей на іноземних ринках, зазначили в МЗС. Для цього потрібно зареєструватися на платформі за посиланням http://nazovni.online/ та створити заявку.

Дипломати перевірять заявку і МЗС допоможе знайти актуальні напрями для кожного окремого ринку, проаналізувати ринок і знайти точки взаємовигідної співпраці, ознайомитися з економічним паспортом країни, знайти і перевірити ділових партнерів, отримати підтримку проєктної діяльності, отримати консультацію щодо роботи за кордоном, взяти участь у виставках і бізнес-місіях за кордон.

"Цифрова платформа NAZOVNI створить нові економічні можливості для українського бізнесу в світі, допоможе збільшити експорт та залучити нові іноземні інвестиції та технології в Україну. Це новий рівень взаємодії держави та бізнесу. Українські компанії зможуть всього у декілька кліків отримати послуги МЗС та 131 дипломатичної установи України для просування товарів і послуг за кордоном", - розповів міністр.

Як повідомлялося, на зустрічі з послами президент Володимир Зеленський вважає, що українська дипломатія має позбутися "комплексу бідного родича" та відчувати себе регіональним лідером.