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На Одещині міськрада купила гібридний кросовер за 1,2 мільйона

Вівторок, 21 грудня 2021, 13:35
фото: toyota.com.ua

17 грудня Березівська міська рада Одеської області за результатами тендеру придбала повнопривідний кросовер Toyota RAV4 2.5 Hybrid  за 1,175 млн грн.

Джерело: система закупівель "Prozorro"

Деталі: Тендер виграла фірма ТОВ "ВіДі Пальміра" Віталія Джуринського.

Автомобіль матиме підігрів передніх сидінь, аудіо систему JBL, оздоблення сидінь – штучна шкіра, електронне дзеркало заднього огляду Smart View Mirror, підігрів лобового скла, двозонний клімат-контроль, 8″ TFT сенсорний дисплей, перемикач режимів керування.

У автосалонах такий автомобіль у комплектації, яку придбала міська рада, продають за 1,19 млн грн.

Автомобіль повинні доставити не пізніше 25 грудня 2021 року. 

 

Українська правда
Теми: Одеська область


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