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В Одесской области горсовет купил гибридный кроссовер за 1,2 миллиона

Вторник, 21 декабря 2021, 12:35
В Одесской области горсовет купил гибридный кроссовер за 1,2 миллиона
фото: toyota.com.ua

17 декабря Березовский городской совет Одесской области по результатам тендера приобрел полноприводный кроссовер Toyota RAV4 2.5 Hybrid за 1,175 млн грн.

Источник: система закупок "Prozorro"

Детали: Тендер выиграла фирма ООО "ВиДи Пальмира" Виталия Джуринского.

Автомобиль будет иметь подогрев передних сидений, аудио систему JBL, отделку сидений – искусственная кожа, электронное зеркало заднего вида Smart View Mirror, подогрев лобового стекла, двухзонный климат-контроль, 8″ TFT сенсорный дисплей, переключатель режимов управления.

В автосалонах такой автомобиль в комплектации, которую приобрел городской совет, продают за 1,19 млн грн.

Автомобиль должен быть доставлен не позднее 25 декабря 2021 года.

 

Украинская правда
Темы: Одесская область
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