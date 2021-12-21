В Одесской области горсовет купил гибридный кроссовер за 1,2 миллиона

17 декабря Березовский городской совет Одесской области по результатам тендера приобрел полноприводный кроссовер Toyota RAV4 2.5 Hybrid за 1,175 млн грн.

Источник: система закупок "Prozorro"

Детали: Тендер выиграла фирма ООО "ВиДи Пальмира" Виталия Джуринского.

Автомобиль будет иметь подогрев передних сидений, аудио систему JBL, отделку сидений – искусственная кожа, электронное зеркало заднего вида Smart View Mirror, подогрев лобового стекла, двухзонный климат-контроль, 8″ TFT сенсорный дисплей, переключатель режимов управления.

В автосалонах такой автомобиль в комплектации, которую приобрел городской совет, продают за 1,19 млн грн.

Автомобиль должен быть доставлен не позднее 25 декабря 2021 года.