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Російські санкційні товари намагалися незаконно ввезти в Україну з Білорусі

Вівторок, 21 грудня 2021, 12:36
Російські санкційні товари намагалися незаконно ввезти в Україну з Білорусі
фото ДПСУ

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону та працівники митниці запобігли спробі ввезення в Україну заборонених товарів, виготовлених у Росії.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Вказано, що днями в пункт пропуску "Доманове" прибув вантажний автомобіль під керуванням українця з вантажем "запасні частини до автомобілів". Товар слідував із Білорусі на одне з підприємств.

Ретельна перевірка виявила відсутність інформації щодо виробника в товаросупровідних документах. На самих же запчастинах значилося, що вони виготовлені в Росії на ПАТ "КAMAЗ".

Це підприємство входить до переліку юридичних осіб, щодо яких, згідно з рішенням РНБО, застосовуються санкції з повної заборони ввезення чи транзиту в Україну товарів.

У зв’язку з цим вантажівку, якою везли в Україну понад 800 запчастин російського виробництва, вартістю майже 400 тисяч гривень, правоохоронці встановленим порядком повернули на територію Білорусі.

Українська правда

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Теми: кордонПрикордонна служба
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