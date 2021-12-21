Российские санкционные товары пытались незаконно ввезти в Украину из Беларуси

Военнослужащие Волынского пограничного отряда и работники таможни предотвратили попытку ввоза в Украину запрещенных товаров, произведенных в России.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Указано, что на днях в пункт пропуска "Доманово" прибыл грузовой автомобиль под управлением украинца с грузом "запасные части к автомобилям". Товар следовал из Беларуси на одно из предприятий.

Тщательная проверка выявила отсутствие информации о производителе в товаросопроводительных документах. На самих же запчастях значилось, что они сделаны в России на ПАО "КАМАЗ".

Это предприятие входит в перечень юридических лиц, в отношении которых согласно решению СНБО применяются санкции относительно полного запрета ввоза или транзита в Украину товаров.

В связи с этим грузовик, которым везли в Украину более 800 запчастей российского производства, стоимостью почти 400 тысяч гривен, правоохранители установленным порядком вернули на территорию Беларуси.