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Российские санкционные товары пытались незаконно ввезти в Украину из Беларуси

Вторник, 21 декабря 2021, 12:36
Российские санкционные товары пытались незаконно ввезти в Украину из Беларуси
фото ГПСУ

Военнослужащие Волынского пограничного отряда и работники таможни предотвратили попытку ввоза в Украину запрещенных товаров, произведенных в России.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Указано, что на днях в пункт пропуска "Доманово" прибыл грузовой автомобиль под управлением украинца с грузом "запасные части к автомобилям". Товар следовал из Беларуси на одно из предприятий.

Тщательная проверка выявила отсутствие информации о производителе в товаросопроводительных документах. На самих же запчастях значилось, что они сделаны в России на ПАО "КАМАЗ".

Это предприятие входит в перечень юридических лиц, в отношении которых согласно решению СНБО применяются санкции относительно полного запрета ввоза или транзита в Украину товаров.

В связи с этим грузовик, которым везли в Украину более 800 запчастей российского производства, стоимостью почти 400 тысяч гривен, правоохранители установленным порядком вернули на территорию Беларуси.

Украинская правда

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Темы: границаПограничная служба
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