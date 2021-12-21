Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Позашляховик і мікроавтобус зіткнулись на Волині: 7 постраждалих, троє дітей у реанімації

Вівторок, 21 грудня 2021, 13:15
Позашляховик і мікроавтобус зіткнулись на Волині: 7 постраждалих, троє дітей у реанімації
фото поліції

Внаслідок зіткнення автомобілів Mitsubishi Pajero та Volkswagen Transporter T5 поблизу села Верба Володимир-Волинського району постраждали 7 людей, троє дітей – у реанімації.

Джерело: поліція Волинської області, "Суспільне"

Деталі: За даними поліції, внаслідок ДТП, яка сталася близько 19 години 20 грудня, постраждав 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero та четверо його пасажирів, серед яких діти віком 11, 14 та 16 років. Усі жителі міста Львів.

Також постраждав водій Volkswagen Transporter T 5 та двоє пасажирів транспортного засобу. Вони жителі Ковельського району.

Усіх постраждалих, окрім водія  Mitsubishi Pajero, госпіталізували.

У поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження.

Медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська повідомила "Суспільному", що діти, які травмувалися в ДТП перебувають в реанімації.

За даними керівника диспетчерської служби екстреної медичної допомоги Станіслава Лініка, у травмованих у ДТП — переломи, забої різних ступенів, закриті черепно-мозкові травми. Їх доправили до Володимир-Волинського міськрайонного територіального медичного об'єднання. Після детального огляду трьох дітей доправили на лікування в обласну дитячу клінічну лікарню.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДТПВолинська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: