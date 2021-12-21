Позашляховик і мікроавтобус зіткнулись на Волині: 7 постраждалих, троє дітей у реанімації

Внаслідок зіткнення автомобілів Mitsubishi Pajero та Volkswagen Transporter T5 поблизу села Верба Володимир-Волинського району постраждали 7 людей, троє дітей – у реанімації.

Джерело: поліція Волинської області, "Суспільне"

Деталі: За даними поліції, внаслідок ДТП, яка сталася близько 19 години 20 грудня, постраждав 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero та четверо його пасажирів, серед яких діти віком 11, 14 та 16 років. Усі жителі міста Львів.

Також постраждав водій Volkswagen Transporter T 5 та двоє пасажирів транспортного засобу. Вони жителі Ковельського району.

Усіх постраждалих, окрім водія Mitsubishi Pajero, госпіталізували.

У поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження.

Медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська повідомила "Суспільному", що діти, які травмувалися в ДТП перебувають в реанімації.

За даними керівника диспетчерської служби екстреної медичної допомоги Станіслава Лініка, у травмованих у ДТП — переломи, забої різних ступенів, закриті черепно-мозкові травми. Їх доправили до Володимир-Волинського міськрайонного територіального медичного об'єднання. Після детального огляду трьох дітей доправили на лікування в обласну дитячу клінічну лікарню.