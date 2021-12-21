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Внедорожник и микроавтобус столкнулись на Волыни: 7 пострадавших, трое детей в реанимации

Вторник, 21 декабря 2021, 14:15
фото полиции

В результате столкновения автомобилей Mitsubishi Pajero и Volkswagen Transporter T5 вблизи села Верба Владимир-Волынского района пострадали 7 человек, трое детей – в реанимации.

Источник: полиция Волынской области, "Суспільне"

Детали: По данным полиции, в результате ДТП, которое произошло около 19 часов 20 декабря, пострадал 45-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero и четверо его пассажиров, среди которых дети 11, 14 и 16 лет. Все жители Львова.

Также пострадал водитель Volkswagen Transporter T 5 и два пассажира этого транспортного средства. Они жители Ковельского района.

Всех пострадавших, кроме водителя Mitsubishi Pajero, госпитализировали.

В полиции возбуждено по этому факту уголовное производство.

Медицинский директор по информационно-аналитической работе областной детской больницы Татьяна Жураковская сообщила "Суспыльному", что дети, травмировавшиеся в ДТП, находятся в реанимации.

По данным руководителя диспетчерской службы экстренной медицинской помощи Станислава Линика, у травмированных в ДТП — переломы, ушибы разных степеней, закрытые черепно-мозговые травмы. Их доставили во Владимир-Волынское горрайонное территориальное медицинское объединение. После детального осмотра троих детей доставили на лечение в областную детскую клиническую больницу.

Темы: ДТПВолынская область
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