Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Внедорожник и микроавтобус столкнулись на Волыни: 7 пострадавших, трое детей в реанимации

Вторник, 21 декабря 2021, 13:15
Внедорожник и микроавтобус столкнулись на Волыни: 7 пострадавших, трое детей в реанимации
фото полиции

В результате столкновения автомобилей Mitsubishi Pajero и Volkswagen Transporter T5 вблизи села Верба Владимир-Волынского района пострадали 7 человек, трое детей – в реанимации.

Источник: полиция Волынской области, "Суспільне"

Детали: По данным полиции, в результате ДТП, которое произошло около 19 часов 20 декабря, пострадал 45-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero и четверо его пассажиров, среди которых дети 11, 14 и 16 лет. Все жители Львова.

Также пострадал водитель Volkswagen Transporter T 5 и два пассажира этого транспортного средства. Они жители Ковельского района.

Всех пострадавших, кроме водителя Mitsubishi Pajero, госпитализировали.

В полиции возбуждено по этому факту уголовное производство.

Медицинский директор по информационно-аналитической работе областной детской больницы Татьяна Жураковская сообщила "Суспыльному", что дети, травмировавшиеся в ДТП, находятся в реанимации.

По данным руководителя диспетчерской службы экстренной медицинской помощи Станислава Линика, у травмированных в ДТП — переломы, ушибы разных степеней, закрытые черепно-мозговые травмы. Их доставили во Владимир-Волынское горрайонное территориальное медицинское объединение. После детального осмотра троих детей доставили на лечение в областную детскую клиническую больницу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПВолынская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
20:09
Из бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: