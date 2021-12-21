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Міноборони РФ заявляє, що США готують на Донбасі провокацію з хімзброєю

Вівторок, 21 грудня 2021, 14:17
Сергій Шойгу і Володимир Путін, Фото Getty Images

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

Джерело: заява Шойгу на засіданні колегії Міноборони в Москві за участю президента Володимира Путіна, яку передає "РБК"

Пряма мова: "Для здійснення провокації в міста Авдіївка та Червоний Лиман доставлені резерви невстановленого хімічного компонента".

Деталі: За словами міністра, "достовірно встановлено", що в Авдіївці та Приазовському Донецької області перебуває понад 120 співробітників американських приватних військових компаній. Вони там нібито "обладнують вогневі об'єкти в житлових будинках і на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил до проведення спеціальних операцій та активних бойових дій".

Шойгу заявив, що НАТО перекидає війська на "східний фланг", у тому числі з території США, та залучає до військової активності Україну, Молдову та Грузію.

"На навчаннях відпрацьовуються різні варіанти застосування коаліційних угруповань проти Росії, залучення позаблокових держав: Грузії, Молдавії та України. Прагнення Північноатлантичного альянсу залучити українські збройні сили несе загрозу безпеці, особливо зважаючи на спроби Києва вирішити силовим шляхом проблему Донбасу", - сказав Шойгу.

Він заявив також, що дії НАТО є "воєнним освоєнням території України" і ситуацію погіршують постачання з США авіаційної техніки, зокрема ударних безпілотників та протитанкових комплексів.

Теми: СШАзброяДонбасУкраїнаРосія


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