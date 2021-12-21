Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони РФ заявляє, що США готують на Донбасі провокацію з хімзброєю

Вівторок, 21 грудня 2021, 13:17
Міноборони РФ заявляє, що США готують на Донбасі провокацію з хімзброєю
Сергій Шойгу і Володимир Путін, Фото Getty Images

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

Джерело: заява Шойгу на засіданні колегії Міноборони в Москві за участю президента Володимира Путіна, яку передає "РБК"

Пряма мова: "Для здійснення провокації в міста Авдіївка та Червоний Лиман доставлені резерви невстановленого хімічного компонента".

Деталі: За словами міністра, "достовірно встановлено", що в Авдіївці та Приазовському Донецької області перебуває понад 120 співробітників американських приватних військових компаній. Вони там нібито "обладнують вогневі об'єкти в житлових будинках і на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил до проведення спеціальних операцій та активних бойових дій".

Шойгу заявив, що НАТО перекидає війська на "східний фланг", у тому числі з території США, та залучає до військової активності Україну, Молдову та Грузію.

"На навчаннях відпрацьовуються різні варіанти застосування коаліційних угруповань проти Росії, залучення позаблокових держав: Грузії, Молдавії та України. Прагнення Північноатлантичного альянсу залучити українські збройні сили несе загрозу безпеці, особливо зважаючи на спроби Києва вирішити силовим шляхом проблему Донбасу", - сказав Шойгу.

Він заявив також, що дії НАТО є "воєнним освоєнням території України" і ситуацію погіршують постачання з США авіаційної техніки, зокрема ударних безпілотників та протитанкових комплексів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАзброяДонбасУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: