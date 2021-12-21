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Минобороны РФ заявляет, что США готовит на Донбассе провокацию с химоружием

Вторник, 21 декабря 2021, 14:17
Сергей Шойгу и Владимир Путин, Фото Getty Images

Министр обороны РФ Серегй Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

Источник: заявление Шойгу на заседании коллегии Минобороны в Москве с участием президента Владимира Путина, которое передает "РБК"

Прямая речь: "Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента".

Детали: По словам министра, "достоверно установлено", что в Авдеевке и Приазовском Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских частных военных компаний. Они там якобы "оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил с к проведению специальных операций и активным боевым действиям".

Шойгу заявил, что НАТО перебрасывает войска на "восточный фланг", в том числе с территории США, и вовлекает в военную активность Украину, Молдову и Грузию.

"На учениях отрабатываются разные варианты применения коалиционных группировок против России, задействования внеблоковых государств: Грузии, Молдавии и Украины. Стремление Североатлантического альянса вовлечь украинские вооруженные силы несет угрозу безопасности, особенно принимая во внимание попытки Киева решить силовым путем проблему Донбасса", — сказал Шойгу.

Он заявил также, что действия НАТО являются "военным освоением территории Украины" и ситуацию усугубляют поставки из США авиационной техники, в том числе ударных беспилотников и противотанковых комплексов.

Темы: СШАоружиеДонбассУкраинаРосcия
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