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В Україні пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки

Вівторок, 21 грудня 2021, 14:40
ілюстративне фото Unsplash

На початку року в Києві пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час онлайн-брифінгу заявила віце-премʼєр Ольга Стефанішина.

"На початку року в Україні вперше пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки. Вони пройдуть у Києві, який прийме представників усіх країн Альянсу",- заявила вона.

За її словами, це перші навчання НАТО, що пройдуть в Україні.

"І це особливо важливо к контексті тих загроз, що стоять перед Україною",- додала вона.

Нагадаємо, напередодні The New York Times повідомив, що Сполучені Штати та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни, сподіваючись краще підготувати країну до протистояння наступному кроку президента Росії Владіміра Путіна.

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Теми: НАТОхакери


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