В Украине пройдут учения НАТО по кибербезопасности
Вторник, 21 декабря 2021, 14:40
В начале года в Киеве пройдут учения НАТО по кибербезопасности.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время онлайн-брифинга заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.
"В начале года в Украине впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Они пройдут в Киеве, который примет представителей всех стран Альянса", – заявила она.
По ее словам, это первые учения НАТО, которые пройдут в Украине.
"И это особенно важно в контексте тех угроз, которые стоят перед Украиной", - добавила она.
Напомним, накануне The New York Times сообщил, что Соединенные Штаты и Великобритания направили в Украину экспертов по кибервойне, надеясь лучше подготовить страну к противостоянию следующему шагу президента России Владимира Путина.