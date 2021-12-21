Начальника митниці Івано-Франківщини викрили на хабарі в $10 тисяч

Служба безпеки викрила начальника Івано-Франківської митниці Святослава Пересунька за отримання хабаря в розмірі 10 тисяч доларів.

Джерело: пресслужба СБУ, повідомлення Офісу Генерального прокурора, джерело "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Працівники управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановили, що Пересунько встановив схеми "поборів" із фірм-експортерів у Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

За версією слідства, він вимагав у фірм-експортерів хабарі в розмірі 10 тисяч доларів щомісяця з одного бізнесмена. Натомість митники обіцяли підприємцям не чинити перешкод в їхній економічній діяльності.

Пересунько залучив свого помічника та кількох посередників для передачі коштів. СБУ затримали одного з посередників у момент передачі неправомірної вигоди.

Правоохоронці наразі проводять обшуки в Івано-Франківській та Кропивницькій митниці.

Також вирішують питання про повідомлення Пересунькові та його помічникам про підозру в скоєнні злочину. Кримінальне провадження відкрили за статтею 368 – "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Обшуки правоохоронців на Кропивницькій митниці фото: пресслужба сбу

Затримання посередника схеми фото: пресслужба сбу

Кошти, які знайшли при затриманні посередника фото: пресслужба сбу

Довідково: Згідно з системою YouControl Святослав Пересунько є співвласником ТОВ "Корпорація "ТІС", яка займається оптовою торгівлею паливом, проте зараз підприємство перебуває в стадії припинення діяльності. Також він зазначений, як бенефіціар ТОВ "Крісгрін", яке займається виробництвом фармацевтичних препаратів.