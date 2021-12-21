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Начальника таможни Ивано-Франковской области уличили на взятке в $10 тысяч – источник

Вторник, 21 декабря 2021, 15:35
Начальника таможни Ивано-Франковской области уличили на взятке в $10 тысяч – источник
фото пресс-службы сбу

Служба безопасности уличила начальника Ивано-Франковской таможни Святослава Пересунько на получении взятки в размере 10 тысяч долларов.

Источник: источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Сотрудники управления СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора установили, что Пересунько установил схемы "поборов" из фирм-экспортеров в Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

По версии следствия, он требовал у предпринимателей взятки в размере 10 тысяч долларов ежемесячно с одного бизнесмена. В то же время таможенники обещали предпринимателям не препятствовать им в экономической деятельности.

Пересунько привлек своего помощника и несколько посредников для передачи средств. СБУ задержали одного из посредников в момент передачи неправомерной выгоды.

Правоохранители сейчас проводят обыски в Ивано-Франковской и Кропивницкой таможне.

Также решают вопрос о сообщении Пересунько и его помощникам о подозрении в совершении преступления. Уголовное производство было открыто по статье 368 – "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Задержание посредника при передаче взятки
Задержание посредника при передаче взятки
фото: пресс-служба сбу
Деньги, которые должен был передать посредник
Деньги, которые должен был передать посредник
фото: пресс-служба сбу
Правохранители проводят обыски на Кропивницкой таможне
Правохранители проводят обыски на Кропивницкой таможне
фото: пресс-служба сбу

Справка: Согласно системе YouControl, Святослав Пересунько является совладельцем ООО "Корпорация "ТИС", занимающейся оптовой торговлей топливом, однако сейчас предприятие находится в стадии прекращения деятельности. Также он указан как бенефициар ООО "Крисгрин", которое занимается производством фармацевтических препаратов.

Украинская правда

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Темы: таможняИвано-Франковская областькоррупцияСБУ
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