Начальника таможни Ивано-Франковской области уличили на взятке в $10 тысяч – источник

Служба безопасности уличила начальника Ивано-Франковской таможни Святослава Пересунько на получении взятки в размере 10 тысяч долларов.

Источник: источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Сотрудники управления СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора установили, что Пересунько установил схемы "поборов" из фирм-экспортеров в Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

По версии следствия, он требовал у предпринимателей взятки в размере 10 тысяч долларов ежемесячно с одного бизнесмена. В то же время таможенники обещали предпринимателям не препятствовать им в экономической деятельности.

Пересунько привлек своего помощника и несколько посредников для передачи средств. СБУ задержали одного из посредников в момент передачи неправомерной выгоды.

Правоохранители сейчас проводят обыски в Ивано-Франковской и Кропивницкой таможне.

Также решают вопрос о сообщении Пересунько и его помощникам о подозрении в совершении преступления. Уголовное производство было открыто по статье 368 – "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Задержание посредника при передаче взятки фото: пресс-служба сбу

Деньги, которые должен был передать посредник фото: пресс-служба сбу

Правохранители проводят обыски на Кропивницкой таможне фото: пресс-служба сбу

Справка: Согласно системе YouControl, Святослав Пересунько является совладельцем ООО "Корпорация "ТИС", занимающейся оптовой торговлей топливом, однако сейчас предприятие находится в стадии прекращения деятельности. Также он указан как бенефициар ООО "Крисгрин", которое занимается производством фармацевтических препаратов.