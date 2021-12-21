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Через снігопади в Київ вранці та ввечері не пускатимуть вантажівки

Вівторок, 21 грудня 2021, 16:44
фото КМДА

Обмеження діятиме до покращення погодних умов увечері із 17:00 до 22:00, а також із 7:00 до 10:00 уранці.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: У відомстві пояснюють, що такі заходи дозволять мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.

Водіїв великогабаритного транспорту просять врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути.

Також у міській адміністрації нагадали водіям, що в цей період не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, евакуюють.

Українська правда
Теми: Київтранспортпогода


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