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Из-за снегопадов в Киев утром и вечером не будут пускать грузовики

Вторник, 21 декабря 2021, 16:44
фото КГГА

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий с 17:00 до 22:00 вечером, а также с 7:00 до 10:00 утром.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: В ведомстве объясняют, что такие меры позволят минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

О снятии ограничения будет уведомлено отдельно.

Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты.

Также в городской администрации напомнили водителям, что в этот период не стоит оставлять автомобили на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют.

Украинская правда
Темы: Киевтранспортпогода
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