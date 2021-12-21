Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні спадає захворюваність на Сovid-19, але є загроза спалаху через "омікрон" в Європі – КШЕ

Вівторок, 21 грудня 2021, 15:45
В Україні спадає захворюваність на Сovid-19, але є загроза спалаху через омікрон в Європі – КШЕ
Фото pixabay.com

В Україні 6-й тиждень поспіль спостерігається стабільне зниження захворюваності та госпіталізацій ковід-хворих, водночас є ризик спалаху штаму "омікрон", який наразі поширений у країнах Європи.

Джерело: керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко на брифінгу 21 грудня

Пряма мова Ганиченка: "Шостий тиждень в Україні є спад захворюваності на Covid-19. На 22% спала кількість виявлених нових випадків за останній тиждень в Україні.

Європа зараз починає відновлювати зростання. Причиною цьому може бути "омікрон".

Для України це означає, що як і в інших країнах Європи в Україні може початися відновлення зростання захворюваності на Covid-19. Але поки що в Україні бачимо стабільний шостий тиждень спаду захворюваності".  

Деталі: Ганиченко наголосив, що наразі спостерігається стрибок захворюваності у Великобританії та Іспанії.

Тим часом в Україні за останній тиждень кількість пацієнтів з коронавірусом зменшилася на 17%, а кількість зайнятих ліжок із киснем знизилася з 35% до 29%.

Також четвертий тиждень поспіль в Україні знижується смертність від коронавірусу. 

Ганиченко прогнозує, що захворюваність на Covid-19 може зрости у січні 2022 року.

За його словами, нова хвиля може бути більшою за рівнем захворюваності, ніж "дельта", але водночас смертей і госпіталізацій очікується менше через те, що рівень вакцинації населення зростає.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусУкраїнаОмікрон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: