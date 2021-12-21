В Україні спадає захворюваність на Сovid-19, але є загроза спалаху через "омікрон" в Європі – КШЕ

В Україні 6-й тиждень поспіль спостерігається стабільне зниження захворюваності та госпіталізацій ковід-хворих, водночас є ризик спалаху штаму "омікрон", який наразі поширений у країнах Європи.

Джерело: керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко на брифінгу 21 грудня

Пряма мова Ганиченка: "Шостий тиждень в Україні є спад захворюваності на Covid-19. На 22% спала кількість виявлених нових випадків за останній тиждень в Україні.

Європа зараз починає відновлювати зростання. Причиною цьому може бути "омікрон".

Для України це означає, що як і в інших країнах Європи в Україні може початися відновлення зростання захворюваності на Covid-19. Але поки що в Україні бачимо стабільний шостий тиждень спаду захворюваності".

Деталі: Ганиченко наголосив, що наразі спостерігається стрибок захворюваності у Великобританії та Іспанії.

Тим часом в Україні за останній тиждень кількість пацієнтів з коронавірусом зменшилася на 17%, а кількість зайнятих ліжок із киснем знизилася з 35% до 29%.

Також четвертий тиждень поспіль в Україні знижується смертність від коронавірусу.

Ганиченко прогнозує, що захворюваність на Covid-19 може зрости у січні 2022 року.

За його словами, нова хвиля може бути більшою за рівнем захворюваності, ніж "дельта", але водночас смертей і госпіталізацій очікується менше через те, що рівень вакцинації населення зростає.