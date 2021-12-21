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В Украине спадает заболеваемость Соvid-19, но есть угроза вспышки из-за "омикрона" в Европе – КШЭ

Вторник, 21 декабря 2021, 16:45
Фото pixabay.com

В Украине 6-ю неделю подряд наблюдается стабильное снижение заболеваемости и госпитализаций ковид-больных, в то же время есть риск вспышки штамма "омикрон", распространенного сейчас в странах Европы.

Источник: руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге 21 декабря

Прямая речь Ганиченко: "Шестую неделю в Украине наблюдается спад заболеваемости Covid-19. На 22% спало количество обнаруженных новых случаев за последнюю неделю в Украине.

Европа сейчас начинает восстанавливать рост. Причиной тому может быть "омикрон".

Для Украины это означает, что, как и в других странах Европы, в Украине может начаться возобновление роста заболеваемости Covid-19. Но пока в Украине видим стабильную шестую неделю спада заболеваемости".

Детали: Ганиченко подчеркнул, что в настоящее время наблюдается скачок заболеваемости в Великобритании и Испании.

Между тем, в Украине за последнюю неделю количество пациентов с коронавирусом уменьшилось на 17%, а количество занятых коек с кислородом снизилось с 35% до 29%.

Также четвертую неделю подряд в Украине снижается смертность от коронавируса.

Ганиченко прогнозирует, что заболеваемость Covid-19 может возрасти в январе 2022 года.

По его словам, новая волна может быть больше по уровню заболеваемости, чем "дельта", но в то же время смертей и госпитализаций ожидается меньше из-за того, что уровень вакцинации населения растет.

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирусУкраинаОмикрон
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