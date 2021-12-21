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Шість областей переходять у "жовту" зону

Вівторок, 21 грудня 2021, 17:17
КОВІД-СЕРТИФІКАТ, ФОТО PIXABAY

Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, згідно з яким на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей вирішили ввести "жовту" зону.

Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Зазначається, що у цих 6 областях "жовтий" рівень встановлюється з 00:00 23 грудня.

Немчінов також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміявакцинація


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