Шесть областей переходят в "желтую" зону

Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей решили ввести "желтую" зону.

Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram

Детали: Отмечается, что в этих шести областях "желтый" уровень устанавливается с 00:00 23 декабря.

Немчин также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на желтом уровне эпиднебезопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.