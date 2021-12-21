Путін підписав закон, який зробить поліцію ще могутнішою
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що розширює повноваження співробітників поліції.
Джерело: російський "Интерфакс"
Деталі: Згідно з повідомленням, тепер поліцейські отримають право на вламування до автомобілів, навіть без присутності власника, на оточення територій та огородження місць масових заходів.
Поліцейським, серед іншого, буде дозволено зламувати дверцята автомобілів у разі "масових заворушень", якщо відкриття знадобиться "для забезпечення громадської безпеки".
Тепер поліція в межах оточення мітингу зможе здійснювати особистий огляд людей та транспортних засобів. В оточення можуть включатися не лише окремі будинки та ділянки місцевості, а й території. Максимальний розмір території у законі не уточнюється.
Крім того, пояснюється, що поліція може оточувати місця проведення публічних та масових заходів.
Також поліцейські зможуть вламуватися в будинки людей, якщо "в приміщенні знаходиться людина без процесуального статусу, яка вчинила ймовірний злочин".