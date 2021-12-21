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Путін підписав закон, який зробить поліцію ще могутнішою

Вівторок, 21 грудня 2021, 17:25
Фото AFP via Getty Images

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що розширює повноваження співробітників поліції.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: Згідно з повідомленням, тепер поліцейські отримають право на вламування до автомобілів, навіть без присутності власника, на оточення територій та огородження місць масових заходів.

Поліцейським, серед іншого, буде дозволено зламувати дверцята автомобілів у разі "масових заворушень", якщо відкриття знадобиться "для забезпечення громадської безпеки".

Тепер поліція в межах оточення мітингу зможе здійснювати особистий огляд людей та транспортних засобів. В оточення можуть включатися не лише окремі будинки та ділянки місцевості, а й території. Максимальний розмір території у законі не уточнюється.

Крім того, пояснюється, що поліція може оточувати місця проведення публічних та масових заходів.

Також поліцейські зможуть вламуватися в будинки людей, якщо "в приміщенні знаходиться людина без процесуального статусу, яка вчинила ймовірний злочин".

Теми: Путінполіціязаконодавство


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