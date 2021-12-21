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Путин подписал закон, который сделает полицию еще могущественней

Вторник, 21 декабря 2021, 16:25
Путин подписал закон, который сделает полицию еще могущественней
Фото AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия сотрудников полиции.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Согласно сообщению, теперь полицейские получат право на вскрытие автомобиля, даже без присутствия владельца, на оцепление территорий и ограждение мест массовых мероприятий.

Полицейским, среди прочего, будет разрешено вскрывать автомобили при "массовых беспорядках", если вскрытие понадобится "для обеспечения общественной безопасности".

Теперь полиция в границах оцепления митинга сможет осуществлять личный осмотр людей и транспортных средств. В оцепление могут включаться не только отдельные здания и участки местности, но и территории. Максимальный размер территории в законе не уточняется.

Кроме того, разъясняется, что полиция может ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.

Также полицейские смогут вламываться в дома людей, если "в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление".

Темы: Путинполициязаконодательство
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