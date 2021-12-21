Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин и Макрон поговорили об Украине и "гарантиях безопасности" для РФ

Вторник, 21 декабря 2021, 17:04
Путин и Макрон поговорили об Украине и гарантиях безопасности для РФ
Путин и Макрон говорят через видеосвязь в 2020 году. Фото: Getty Images

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы так называемых "гарантий безопасности", в которых Москва требует исключить членство Украины в Альянсе.

Как передает "Европейская правда", о разговоре сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, Макрон и Путин обсудили вопросы безопасности на континенте.

"В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашении о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, а затем опубликованы", - говорится в сообщении Кремля.

Также обсуждалась ситуация с исполнением Минских договоренностей. Путин в частности назвал условием проведения саммита в Нормандском формате конкретные шаги Киева в выполнении этих договоренностей.

Путин пожаловался Макрону на ограничения против кремлевского канала Russia Today во Франции.

"Выражена надежда на предоставление нашему каналу таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России" - заявили в Кремле.

Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО о действиях России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Читайте также: Путин во всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинМакронРосcияФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Путин
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология
Пригожин и "Вагнер" до сих пор имеют полную свободу в РФ – американские аналитики
Последние новости
20:09
Из бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: