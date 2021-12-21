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Путин и Макрон поговорили об Украине и "гарантиях безопасности" для РФ

Вторник, 21 декабря 2021, 18:04
Путин и Макрон говорят через видеосвязь в 2020 году. Фото: Getty Images

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы так называемых "гарантий безопасности", в которых Москва требует исключить членство Украины в Альянсе.

Как передает "Европейская правда", о разговоре сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, Макрон и Путин обсудили вопросы безопасности на континенте.

"В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашении о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, а затем опубликованы", - говорится в сообщении Кремля.

Также обсуждалась ситуация с исполнением Минских договоренностей. Путин в частности назвал условием проведения саммита в Нормандском формате конкретные шаги Киева в выполнении этих договоренностей.

Путин пожаловался Макрону на ограничения против кремлевского канала Russia Today во Франции.

"Выражена надежда на предоставление нашему каналу таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России" - заявили в Кремле.

Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО о действиях России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

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Темы: ПутинМакронРосcияФранция
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