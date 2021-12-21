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Ексначальника Керченської колонії підозрюють у держзраді – перейшов на бік РФ в 2014 році

Вівторок, 21 грудня 2021, 17:23
Ексначальника Керченської колонії підозрюють у держзраді – перейшов на бік РФ в 2014 році
фото: прокуратура АР крим

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру окупаційному начальнику виправної колонії "Федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим та Севастополю" за фактом державної зради.

Джерело: прокуратура АР Крим та Севастополя

Деталі: Встановлено, що до окупації півострова підозрюваний обіймав посаду начальника Керченської виправної колонії Державної пенітенціарної служби України та перебував у спеціальному званні підполковника внутрішньої служби.

У 2014 році український офіцер перейшов на службу до окупаційної адміністрації РФ, незаконно обійнявши посаду "заступника начальника виправної колонії-1 по Республіці Крим та м. Севастополю".

Пізніше, підозрюваний отримав від окупаційної влади підвищення у посаді до "начальника виправної колонії-2" та спеціальне звання "полковника внутрішньої служби РФ".

Таким чином, "начальник колонії", перейшовши на бік ворога в умовах збройного конфлікту, надавав допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України, а також своїми діями та рішеннями сприяв становленню окупаційної влади РФ на півострові шляхом безпосередньої участі у її роботі.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.

Українська правда
Теми: КримокупаціяРосія
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