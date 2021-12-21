Экс-начальника Керченской колонии подозревают в госизмене – перешел к РФ в 2014 году

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении оккупационному начальнику исправительной колонии "Федеральная служба исполнения наказаний по Республике Крым и Севастополю" по факту государственной измены.

Источник: прокуратура АР Крым и Севастополя

Детали: Установлено, что до оккупации полуострова подозреваемый занимал должность начальника Керченской исправительной колонии Государственной пенитенциарной службы Украины и находился в специальном звании подполковника внутренней службы.

В 2014 году украинский офицер перешел на службу в оккупационную администрацию РФ, незаконно вступив в должность "заместителя начальника исправительной колонии-1 по Республике Крым и г. Севастополю".

Позже подозреваемый получил от оккупационных властей повышение в должности до "начальника исправительной колонии-2" и специальное звание "полковника внутренней службы РФ".

Таким образом, "начальник колонии", перейдя на сторону врага в условиях вооруженного конфликта, оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины, а также своими действиями и решениями способствовал становлению оккупационных властей РФ на полуострове путем непосредственного участия в ее работе.

Ему грозит лишение свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет.