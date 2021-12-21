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Зеленський розповів про залучення США до переговорів по Донбасу та план з 10 пунктів

Вівторок, 21 грудня 2021, 18:50
Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Володимир Зеленський вважає, що адміністрація Байдена не визначила конкретний формат свого долучення до переговорів по Донбасу, але зацікавлена у цьому.

Про це президент заявив у спілкуванні з журналістами під час загальної наради послів у державній резиденції "Синьогора", як повідомляє "Європейська правда".

Зеленський запевнив, що участь США у переговорах не шкодить Нормандському формату, і додав за збереження "Нормандії" виступає Франція.

"Є Нормандія, ми зараз долучаємо нового канцлера Німеччини (Олафа Шольца), щоби він так само був зацікавлений у цьому форматі, як Україна, або принаймні так само, як Франція", - заявив він.

"Але окремо від Нормандії є спілкування президента США з президентом РФ, і є спілкування (між Москвою та Вашингтоном) на різних рівнях. Там немає зараз конкретики, але ми зараз працюємо і, може, вийдемо на зустріч 2-сторонню (Україна-РФ) чи 3-сторонню (Україна-РФ-США).

Володимир Зеленський пояснив, що передав певні нові пропозиції усім, хто може брати участь у майбутніх переговорах з РФ.

"Ми написали чіткий, зрозумілий план з 10 кроків, як виконати мінські угоди. Це 10 кроків із залученням Нормандії  та США, і передали ці кроки президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині. Ми готуємо різні пропозиції, щоби нам не закидували, що ми не хочемо (знайти шлях завершити війну)", - пояснив він.



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