Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал о привлечении США к переговорам по Донбассу и плане из 10 пунктов

Вторник, 21 декабря 2021, 17:50
Зеленский рассказал о привлечении США к переговорам по Донбассу и плане из 10 пунктов
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Владимир Зеленский считает, что администрация Байдена не определила конкретный формат своего вовлечения в переговоры по Донбассу, но заинтересована в этом.

Об этом президент заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора", как сообщает "Европейская правда".

Зеленский заверил, что участие США в переговорах не вредит Нормандскому формату, и добавил, что за сохранение "Нормандии" выступает Франция.

"Есть Нормандия, мы сейчас привлекаем нового канцлера Германии (Олафа Шольца), чтобы он был так же заинтересован в этом формате, как Украина, или по крайней мере так же, как Франция", - заявил он.

"Но отдельно от Нормандии есть общение президента США с президентом РФ, и есть общение (между Москвой и Вашингтоном) на разных уровнях. Там нет сейчас конкретики, но мы сейчас работаем и, может, выйдем на встречу двустороннюю (Украина-РФ) или трехстороннюю (Украина-РФ-США).

Владимир Зеленский объяснил, что передал некоторые новые предложения всем, кто может участвовать в предстоящих переговорах с РФ.

"Мы написали четкий, понятный план по 10 шагам, как выполнить минские соглашения. Это 10 шагов с привлечением Нормандии и США, и передали эти шаги президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии. Мы готовим разные предложения, чтобы нас не упрекали, что мы не хотим (найти путь завершить войну)", - пояснил он.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Последние новости
20:09
Из бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: