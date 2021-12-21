Зеленский рассказал о привлечении США к переговорам по Донбассу и плане из 10 пунктов

Владимир Зеленский считает, что администрация Байдена не определила конкретный формат своего вовлечения в переговоры по Донбассу, но заинтересована в этом.

Об этом президент заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора", как сообщает "Европейская правда".

Зеленский заверил, что участие США в переговорах не вредит Нормандскому формату, и добавил, что за сохранение "Нормандии" выступает Франция.

"Есть Нормандия, мы сейчас привлекаем нового канцлера Германии (Олафа Шольца), чтобы он был так же заинтересован в этом формате, как Украина, или по крайней мере так же, как Франция", - заявил он.

"Но отдельно от Нормандии есть общение президента США с президентом РФ, и есть общение (между Москвой и Вашингтоном) на разных уровнях. Там нет сейчас конкретики, но мы сейчас работаем и, может, выйдем на встречу двустороннюю (Украина-РФ) или трехстороннюю (Украина-РФ-США).

Владимир Зеленский объяснил, что передал некоторые новые предложения всем, кто может участвовать в предстоящих переговорах с РФ.

"Мы написали четкий, понятный план по 10 шагам, как выполнить минские соглашения. Это 10 шагов с привлечением Нормандии и США, и передали эти шаги президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии. Мы готовим разные предложения, чтобы нас не упрекали, что мы не хотим (найти путь завершить войну)", - пояснил он.