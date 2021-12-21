Путін і Шольц обговорили Україну у першій телефонній розмові

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Владімір Путін обговорили питання так званих "гарантій безпеки", в яких Москва вимагає виключити членство України в Альянсі.

Як передає "Європейська правда", про розмову повідомила пресслужба Кремля. Пресслужба канцлера Німеччини поки не оприлюднила своєї заяви за результатами розмови.

Телефонний дзвінок відбувся майже через два тижні після того, як Шольц обійняв посаду канцлера Німеччини після Ангели Меркель.

Згідно з заявою Кремля, Путін закликав до серйозних переговорів щодо пропозицій щодо безпеки, запропонованих Сполученим Штатам і НАТО.

"Висловлена надія, що будуть організовані серйозні переговори з усіх порушених російською стороною питань", - йдеться в повідомленні Кремля.

Зазначається, що на прохання канцлера сторони обговорили ситуацію на сході України.

Невідомо, чи обговорювали лідери двох країн нещодавні вислання німецьких і російських дипломатів.

Цей крок був ініційований Берліном після того, як німецький суд минулого тижня постановив, що Росія стоїть за вбивством людини в 2019 році в берлінському парку Тіргартен. У понеділок Росія відповіла власним висланням дипломатів.