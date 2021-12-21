Путин и Шольц обсудили Украину в первом телефонном разговоре

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин обсудили вопросы "гарантий безопасности", в которых Москва требует исключить членство Украины в Альянсе.

Как передает "Европейская правда", о разговоре сообщила пресс-служба Кремля. Прессслужба канцлера Германии пока не обнародовала свое заявление по результатам разговора.

Телефонный звонок состоялся спустя почти две недели после того, как Шольц занял должность канцлера Германии после Ангелы Меркель.

Согласно заявлению Кремля, Путин призвал к серьезным переговорам по предложениям по безопасности, предложенным Соединенным Штатам и НАТО.

"Выражена надежда, что будут организованы серьезные переговоры по всем поднятым российской стороной вопросам", - говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что по просьбе канцлера стороны обсудили ситуацию на востоке Украины.

Неизвестно, обсуждали ли лидеры двух стран недавние послания немецких и российских дипломатов.

Этот шаг был инициирован Берлином после того, как немецкий суд на прошлой неделе постановил, что Россия стоит за убийством человека в 2019 году в Берлинском парке Тиргартен. В понедельник Россия ответила высылкой дипломатов.