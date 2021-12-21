Російських військових накрила лавина в окупованій частині Грузії, є загиблі

В окупованій Росією грузинській Південній Осетії лавина накрила п'ятьох російських військових, які "охороняли" Рокський тунель на Транскавказькій автомагістралі.

Джерело: РБК з посиланням на прес-службу окупаційної влади

Деталі: Лавина накрила російських військових у Південній Осетії увечері 21 грудня. Під лавиною опинилися п'ять людей.

Зазначається, що двоє з них загинули, двоє перебувають у лікарні, пошуки ще тривають.