Російських військових накрила лавина в окупованій частині Грузії, є загиблі
Вівторок, 21 грудня 2021, 21:16
В окупованій Росією грузинській Південній Осетії лавина накрила п'ятьох російських військових, які "охороняли" Рокський тунель на Транскавказькій автомагістралі.
Джерело: РБК з посиланням на прес-службу окупаційної влади
Деталі: Лавина накрила російських військових у Південній Осетії увечері 21 грудня. Під лавиною опинилися п'ять людей.
Зазначається, що двоє з них загинули, двоє перебувають у лікарні, пошуки ще тривають.