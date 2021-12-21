Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российских военных накрыла лавина в оккупированной части Грузии, есть погибшие

Вторник, 21 декабря 2021, 21:16
Российских военных накрыла лавина в оккупированной части Грузии, есть погибшие
фото: тасс

В оккупированной Россией грузинской Южной Осетии лавина накрыла пятерых российских военных, которые "охраняли" Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-службу оккупационных властей

Детали: Лавина накрыла российских военных в Южной Осетии вечером 21 декабря. Под лавиной оказались пять человек.

Отмечается, что двое из них погибли, двое находятся в больнице, поиски еще оного продолжаются.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияоккупацияГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Росcия
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
20:09
Из бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: