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Российских военных накрыла лавина в оккупированной части Грузии, есть погибшие

Вторник, 21 декабря 2021, 22:16
фото: тасс

В оккупированной Россией грузинской Южной Осетии лавина накрыла пятерых российских военных, которые "охраняли" Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-службу оккупационных властей

Детали: Лавина накрыла российских военных в Южной Осетии вечером 21 декабря. Под лавиной оказались пять человек.

Отмечается, что двое из них погибли, двое находятся в больнице, поиски еще оного продолжаются.

Темы: РосcияоккупацияГрузия
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