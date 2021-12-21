Российских военных накрыла лавина в оккупированной части Грузии, есть погибшие

В оккупированной Россией грузинской Южной Осетии лавина накрыла пятерых российских военных, которые "охраняли" Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-службу оккупационных властей

Детали: Лавина накрыла российских военных в Южной Осетии вечером 21 декабря. Под лавиной оказались пять человек.

Отмечается, что двое из них погибли, двое находятся в больнице, поиски еще оного продолжаются.