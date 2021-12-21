Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США можуть обмежити поставку смартфонів у РФ в разі нападу на Україну – ЗМІ

Вівторок, 21 грудня 2021, 22:11
США можуть обмежити поставку смартфонів у РФ в разі нападу на Україну – ЗМІ
ДЖО БАЙДЕН І ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

США у разі вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну можуть обмежити можливості Росії імпортувати смартфони, основні компоненти літаків та автомобілів.

Джерело: Reuters з посиланням на представника адміністрації Байдена

Деталі: За його словами, ці заходи розглядатимуться на зустрічі у вівторок 21 грудня на додаток до інших надзвичайних заходів експортного контролю, які готуються на випадок вторгнення Росії до України.

Обговорювані обмеження можуть стати для Росії безпрецедентними та перекрити їй доступ до широкого спектру промислових та призначених для масового споживача технологій, повідомило джерело агентства.

Зараз, зазначає видання, на російському ринку мобільних телефонів домінують іноземні компанії, такі як Apple, Samsung та Huawei.

Нагадаємо: Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсанкціїРосіяПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
США
В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: