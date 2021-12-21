США можуть обмежити поставку смартфонів у РФ в разі нападу на Україну – ЗМІ

США у разі вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну можуть обмежити можливості Росії імпортувати смартфони, основні компоненти літаків та автомобілів.

Джерело: Reuters з посиланням на представника адміністрації Байдена

Деталі: За його словами, ці заходи розглядатимуться на зустрічі у вівторок 21 грудня на додаток до інших надзвичайних заходів експортного контролю, які готуються на випадок вторгнення Росії до України.

Обговорювані обмеження можуть стати для Росії безпрецедентними та перекрити їй доступ до широкого спектру промислових та призначених для масового споживача технологій, повідомило джерело агентства.

Зараз, зазначає видання, на російському ринку мобільних телефонів домінують іноземні компанії, такі як Apple, Samsung та Huawei.

Нагадаємо: Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.