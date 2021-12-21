50-річного чоловіка, який намагався розбестити дівчинку у львівській школі, затримали

Поліцейські затримали неодноразово судимого 50-річного мешканця Києва, який намагався вчинити розпусні дії щодо учениці однієї з львівських шкіл. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області

Деталі: Зазначається, що невдовзі йому повідомлять про підозру.

Поліція зазначає, що до них звернулась мати семирічної учениці другого класу однієї з львівських шкіл, яка повідомила, що невідомий чоловік зайшов у шкільний туалет, коли там перебувала її донька та намагався вчинити щодо дитини розпусні дії.

Проведеними заходами правоохоронці встановили особу зловмисника, 50-річного мешканця Києва та розшукали його.

Передісторія: У Львові чоловік перевдягнувся у жіночий одяг і намагався розбестити другокласницю у шкільному туалеті.

Він зайшов до школи у червоній куртці, джинсах та жіночих чоботах, поки на вході не було охоронця. Потім зловмисник зайшов у жіночий туалет, де була дівчинка, представився "лікаркою" і попросив її роздягнутися.