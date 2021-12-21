50-летнего мужчину, который пытался развратить девочку во львовской школе, задержали

Полицейские задержали неоднократно судимого 50-летнего жителя Киева, пытавшегося совершить развратные действия в отношении ученицы одной из львовских школ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник: отдел коммуникации полиции Львовской области

Детали: Отмечается, что вскоре ему сообщат о подозрении.

Полиция отмечает, что к ним обратилась мать семилетней ученицы второго класса одной из львовских школ, которая сообщила, что неизвестный мужчина зашел в школьный туалет, когда там находилась ее дочь и пытался совершить в отношении ребенка развратные действия.

Проведенными мероприятиями правоохранители установили личность злоумышленника, 50-летнего жителя Киева и разыскали.

Предыстория: Во Львове мужчина переоделся в женскую одежду и пытался развратить второклассницу в школьном туалете.

Он вошел в школу в красной куртке, джинсах и женских сапогах, пока на входе не было охранника. Затем злоумышленник вошел в женский туалет, где была девочка, представился "врачом" и попросил ее раздеться.