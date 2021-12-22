У Британії для вакцинованих осіб з Covid скорочують термін самоізоляції

У Британії уряд скорочує термін самоізоляції для вакцинованих осіб, які заразилися коронавірусом, а згодом отримали негативні тести.

Джерело: The Guardian із посиланням на Агентство охорони здоров’я Великобританії

Деталі: За новими правилами, у Британії для вакцинованих осіб, хворих на коронавірус, 10-денний період самоізоляції скорочується до 7-денного за умови негативних тестів.

Особи, які отримають негативні результати тестів, зроблені з інтервалом у 24 години на шостий і сьомий день періоду самоізоляції, більше не повинні будуть самоізолюватися протягом повних 10 днів.

У той же час в Агентстві додали, що інфікованим особам "переконливо радять" обмежити тісні контакти з іншими людьми в переповнених або погано провітрюваних приміщеннях, працювати віддалено та звести до мінімуму контакти з усіма, хто піддається підвищеному ризику важких захворювань у разі інфікування Covid.

Нагадаємо: У Британії помер щонайменше один пацієнт після зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

9 грудня Джонсон оголосив перехід країни до "плану Б" протидії епідемії, що означає повернення частини карантинних обмежень.

З середини літа в Англії скасували фактично всі карантинні обмеження, попри чергову хвилю епідемії - з огляду на те, що більша частина населення країни вже захищена вакциною. Відтоді щоденний приріст заражень у Британії загалом складає понад 30 тисяч випадків, іноді наближаючись і до 50 тисяч. Проте донедавна в уряді відмовлялися повертати обмеження, попри заклики експертної спільноти.

Варто зазначити, що смертність серед коронахворих влітку-восени 2021 року в рази нижча, ніж з такими ж показниками минулої зими, коли кампанія вакцинації тільки починалася.