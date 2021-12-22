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В Британии для вакцинированных лиц с Covid сокращают срок самоизоляции

Среда, 22 декабря 2021, 03:46
В Британии для вакцинированных лиц с Covid сокращают срок самоизоляции
Фото: Getty Images

В Британии правительство сокращает срок самоизоляции для вакцинированных лиц, заразившихся коронавирусом, а впоследствии получивших негативные тесты.

Источник: The Guardian со ссылкой на Агентство здравоохранения Великобритании

Детали: По новым правилам, в Британии для вакцинированных лиц, больных коронавирусом, 10-дневный период самоизоляции сокращается до 7-дневного при условии негативных тестов.

Лица, получившие отрицательные результаты тестов, сделанные с интервалом в 24 часа на шестой и седьмой день периода самоизоляции, больше не должны будут самоизолироваться в течение полных 10 дней.

В то же время в Агентстве добавили, что инфицированным лицам "убедительно советуют" ограничить тесные контакты с другими людьми в переполненных или плохо проветриваемых помещениях, работать удаленно и свести к минимуму контакты со всеми, кто подвержен повышенному риску тяжелых заболеваний в случае инфицирования Covid.

Напомним: В Британии умер по меньшей мере один пациент после заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

9 декабря Джонсон объявил переход страны к "плану Б" противодействия эпидемии, что означает возвращение части карантинных ограничений.

С середины лета в Англии отменили практически все карантинные ограничения, несмотря на очередную волну эпидемии – учитывая, что большая часть населения страны уже защищена вакциной. С того времени ежедневный прирост заражений в Британии составляет более 30 тысяч случаев, иногда приближаясь и к 50 тысячам. Однако до недавнего времени в правительстве отказывались возвращать ограничения, несмотря на призывы экспертного сообщества.

Следует отметить, что смертность среди коронавирусных больных летом-осенью 2021 года в разы ниже, чем с такими же показателями минувшей зимы, когда кампания вакцинации только начиналась.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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