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На Вінниччині горів готель: постраждалі стрибали з вікон

Середа, 22 грудня 2021, 09:45
фото: ДСНС

У Вінницькій області під час пожежі в готелі загинула одна особа, ще двоє отримали травми.

Джерело: ДСНС у telegram, пресслужба поліції області

Дослівно ДСНС: "О 05:09 пожежу в комплексі відпочинку "Батерфляй" у с. Селище Вінницького району локалізовано на площі 900 м. кв. О 5:26 – ліквідовано.

1 особа загинула, 2 особи травмовано та евакуйовано до прибуття підрозділів ДСНС 56 осіб, з них 53 дитини (2006-2016 р.н.)".

Деталі: У пресслужбі рятувальників зазначають, що до гасіння пожежі залучались 44 особи та 13 одиниць техніки ДСНС.

За інформацією правоохоронців, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Інформація щодо неї наразі встановлюється.

 

Ще двоє людей - 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню.

За фактом пожежі поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

 

Українська правда
Теми: Вінницька областьпожежа


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