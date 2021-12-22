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В Винницкой области горел отель: пострадавшие прыгали из окон

Среда, 22 декабря 2021, 08:45
В Винницкой области горел отель: пострадавшие прыгали из окон
фото: ГСЧС

В Винницкой области при пожаре в отеле погиб один человек, еще двое получили травмы.

Источник: ГСЧС в telegram, пресс-служба полиции области

Дословно: "В 05:09 пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй" в с. Селище Винницкого района локализован на площади 900 м. кв. В 5:26 – ликвидирован.

1 человек погиб, 2 человека травмированы и эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС 56 человек, из них 53 ребенка (2006-2016 г.р.)".

Детали: В пресс-службе спасателей отмечают, что к тушению пожара привлекались 44 человека и 13 единиц техники ГСЧС.

По информации правоохранителей, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений  погибла девушка. Информация о ней устанавливается.

 

Еще два человека - 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

По факту пожара полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

 

Украинская правда
Темы: Винницкая областьпожар
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