Більше 13,1 мільйона українців отримали дві дози вакцини від коронавірусу
Середа, 22 грудня 2021, 07:46
Понад 13,1 млн людей в Україні отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили курс щеплення.
Джерело: МОЗ
Деталі: За добу 21 грудня 119 129 людей отримали щеплення проти Covid-19.
Першу дозу отримало 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей.
Загалом проведено 27 603 218 щеплень.
Українська правда