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Більше 13,1 мільйона українців отримали дві дози вакцини від коронавірусу

Середа, 22 грудня 2021, 07:46
Більше 13,1 мільйона українців отримали дві дози вакцини від коронавірусу

Понад 13,1 млн людей в Україні отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили курс щеплення.

Джерело: МОЗ

Деталі: За добу 21 грудня 119 129 людей отримали щеплення проти Covid-19.

Першу дозу отримало 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей.

Загалом проведено 27 603 218 щеплень.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяCovid-2019Україна
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