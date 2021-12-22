Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Более 13,1 миллиона украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса

Среда, 22 декабря 2021, 08:46

Более 13,1 млн человек в Украине получили две дозы вакцины против Covid-19 и завершили прививочный курс.

Источник: МОЗ

Детали: За сутки 21 декабря 119 129 человек получили прививку против Covid-19.

Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек.

В общей сложности в Украине проведено 27 603 218 прививок.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019Украина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
вакцинация
Израиль вводит 4-ю дозу вакцинации против Covid лицам от 60 лет и медикам
Шесть областей переходят в "желтую" зону
В ЕС финально одобрили пятую ковид-вакцину, первые дозы поступят в начале года
Последние новости
09:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Все новости...