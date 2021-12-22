Более 13,1 миллиона украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса

Более 13,1 млн человек в Украине получили две дозы вакцины против Covid-19 и завершили прививочный курс.

Источник: МОЗ

Детали: За сутки 21 декабря 119 129 человек получили прививку против Covid-19.

Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек.

В общей сложности в Украине проведено 27 603 218 прививок.