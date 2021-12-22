Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через негоду Київ обмежив в’їзд вантажівок

Середа, 22 грудня 2021, 08:55
ФОТО КМДА

22 грудня для безперебійної роботи спецтехніки до Києва обмежили в’їзд вантажного транспорту з 07:00 до 10:00.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Дослівно: "З метою безперебійної роботи спеціальної техніки по забезпеченню руху транспорту з 07:00 до 10:00 22 грудня вводиться обмеження на в’їзд вантажних транспортних засобів до м. Києва".

Деталі: Рішення прийняли на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС КМДА.

У міській адміністрації закликали водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Як повідомили у КМДА, автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.

Українська правда
Теми: Київпогодатранспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів

Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі

У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Путін хоче знищити Україну – Данілов

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

Усі новини...
Київ
Через снігопади в Київ вранці та ввечері не пускатимуть вантажівки
У столиці планують перевірити роботу сирен оповіщення населення
Судитимуть іноземця, який до смерті побив пішохода в центрі Києва
Останні новини
09:35
Атака РФ на Україну може початися з Азовського моря – The Washington Post
08:49
мапа"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання
08:20
Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів
07:38
Таліби розпустили Незалежну виборчу комісію Афганістану
07:12
Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у напрямку Травневого
06:32
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
05:45
Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ з "міркувань безпеки"
04:48
Австрія обмежила кількість щеплених осіб на святкуваннях до 25
03:50
Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб
Усі новини...