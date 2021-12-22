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Через негоду Київ обмежив в’їзд вантажівок

Середа, 22 грудня 2021, 07:55
Через негоду Київ обмежив в’їзд вантажівок
ФОТО КМДА

22 грудня для безперебійної роботи спецтехніки до Києва обмежили в’їзд вантажного транспорту з 07:00 до 10:00.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Дослівно: "З метою безперебійної роботи спеціальної техніки по забезпеченню руху транспорту з 07:00 до 10:00 22 грудня вводиться обмеження на в’їзд вантажних транспортних засобів до м. Києва".

Деталі: Рішення прийняли на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС КМДА.

У міській адміністрації закликали водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Як повідомили у КМДА, автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.

Українська правда

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Теми: Київпогодатранспорт
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