Из-за непогоды Киев ограничил въезд грузовиков
Среда, 22 декабря 2021, 08:55
22 декабря для бесперебойной работы спецтехники в Киев ограничили въезд грузового транспорта с 07.00 до 10.00.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "В целях бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в Киев".
Детали: Решение приняли на заседании комиссии по ТЕБ и ЧС КГГА.
В городской администрации призвали водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и при возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
Как сообщили в КГГА, автомобили, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.
Украинская правда