Из-за непогоды Киев ограничил въезд грузовиков

22 декабря для бесперебойной работы спецтехники в Киев ограничили въезд грузового транспорта с 07.00 до 10.00.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В целях бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в Киев".

Детали: Решение приняли на заседании комиссии по ТЕБ и ЧС КГГА.

В городской администрации призвали водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и при возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Как сообщили в КГГА, автомобили, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.