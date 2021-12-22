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Из-за непогоды Киев ограничил въезд грузовиков

Среда, 22 декабря 2021, 07:55
Из-за непогоды Киев ограничил въезд грузовиков
ФОТО КГГА

22 декабря для бесперебойной работы спецтехники в Киев ограничили въезд грузового транспорта с 07.00 до 10.00.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В целях бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в Киев".

Детали: Решение приняли на заседании комиссии по ТЕБ и ЧС КГГА.

В городской администрации призвали водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и при возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Как сообщили в КГГА, автомобили, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.

Украинская правда

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Темы: Киевпогодатранспорт
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