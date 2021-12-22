У президентському рейтингу Зеленський випереджає опонентів більш ніж на 10%

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то 24,2% із тих, хто визначився, проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського, наступний у рейтингу – попередній президент Петро Порошенко – 13,7%.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг" 16-18 грудня

Дослівно: "Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 24,2% проголосували б за Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

13,7% підтримали б Порошенка, 9,6% – Ю.Тимошенко, 9,2% – Ю.Бойка, 6,9% – Є.Мураєва, 6,8% – Д.Разумкова, 6,7% – І.Смешка, 6,2% – В.Гройсмана, 3,1% – О.Ляшка".

Деталі: Рейтинги інших кандидатів – менше 3%.

Опитування провела соцгрупа "Рейтинг" 16-18 грудня 2021 року серед 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.