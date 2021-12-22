Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В президентском рейтинге Зеленский опережает оппонентов более чем на 10%

Среда, 22 декабря 2021, 09:52
В президентском рейтинге Зеленский опережает оппонентов более чем на 10%
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО GETTY IMAGES

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то 24,2% из определившихся проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского, следующий в рейтинге – предыдущий президент Петр Порошенко – 13,7%.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг" 16-18 декабря

Дословно: "Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 24,2% бы проголосовали за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

13,7% поддержали бы Порошенко, 9,6% – Юлию Тимошенко, 9,2% – Юрия Бойко, 6,9% – Евгена Мураева, 6,8% – Дмитрия Разумкова, 6,7% – Игоря Смешко, 6,2% - Владимира Гройсмана, 3,1% - Олегя Ляшко".

Детали: Рейтинги других кандидатов – менее 3%.

 
 

Опрос провела соцгруппа "Рейтинг" 16-18 декабря 2021 года среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: рейтингпрезидентвиборыЗеленскийПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
рейтинг
Маск и Цукерберг – лидеры рейтинга самых богатых людей мира – СМИ
Один из первых в конце: Киев вернули в рейтинг самых удобных городов в мире
Украина резко поднялась в рейтинге свободы прессы
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: