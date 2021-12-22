В президентском рейтинге Зеленский опережает оппонентов более чем на 10%

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то 24,2% из определившихся проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского, следующий в рейтинге – предыдущий президент Петр Порошенко – 13,7%.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг" 16-18 декабря

Дословно: "Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 24,2% бы проголосовали за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

13,7% поддержали бы Порошенко, 9,6% – Юлию Тимошенко, 9,2% – Юрия Бойко, 6,9% – Евгена Мураева, 6,8% – Дмитрия Разумкова, 6,7% – Игоря Смешко, 6,2% - Владимира Гройсмана, 3,1% - Олегя Ляшко".

Детали: Рейтинги других кандидатов – менее 3%.

Опрос провела соцгруппа "Рейтинг" 16-18 декабря 2021 года среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.